Kρούσμα πανώλης σε αιγοπρόβατα στην Καλαμπάκα

Τα μέτρα για την εκρίζωση της νόσου της πανώλης που εμφανίστηκε σε εκτροφή αιγοπροβάτων στη δημοτική ενότητα Καλαμπάκας, του δήμου Μετεώρων, συζητήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Π.Ε. Τρικάλων υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα και τον γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, της ΕΛΑΣ, της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των κτηνοτρόφων από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας, και μεταξύ άλλων ορίσθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης (3 και 10 χιλιομέτρων) με επίκεντρο τη μονάδα που βρέθηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα και ανακοινώθηκαν τα μέτρα που ισχύουν για κάθε μία από αυτές τις δύο ζώνες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΥΠΑΑΤ, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, οι κτηνιατρικές αρχές της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων προέβησαν στην σφαγή και στην υγειονομική ταφή των ζώων στη μονάδα που εντοπίσθηκε το κρούσμα. Η μονάδα απολυμάνθηκε και σφραγίστηκε.

Επιπλέον, από σήμερα ξεκίνησε η υγειονομική επιτήρηση των ζώων όλων των μονάδων που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας, με κλινικές εξετάσεις σε όλα τα ζώα και δειγματοληψία όπου κρίνεται απαραίτητο, για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εμφανίσθηκε η νόσος, δεδομένου ότι στη χώρα μας δεν είχε ποτέ παρουσιασθεί ανάλογο κρούσμα και η Ελλάδα επισήμως ήταν απαλλαγμένη από το συγκεκριμένο νόσημα.

Στη σύσκεψη παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των οποίων η επιστημονική γνώση είναι σημαντική, καθώς και η συνδρομή τους με την παροχή διδακτορικών φοιτητών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα συνεργεία επιτήρησης.

Εκ μέρους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτός του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα και του γενικού γραμματέα Γιώργου Στρατάκου, μετείχαν ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής, Μάκης Αλεξανδρόπουλος και ο προϊστάμενος του τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Γεώργιος Κόμητας.

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης οι:

Χριστούλα Ντιντή αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Τρικάλων

Δημήτρης Τσέτσιλας, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Μαράβας, δήμαρχος Πύλης

Δημήτρης Κόττης, πρόεδρος Κτηνοτρόφων Μετεώρων

Σπυρίδων Αγναντής, δήμαρχος Φαρκαδόνας

Γεώργιος Βαλιάκος, καθηγητής Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας Τμήματος Κτηνιατρικής Καρδίτσας

Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας,

Νίκος Παλάσκας, γενικός γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων και Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελασσόνας

Θεόδωρος Ευθυμίου, πρόεδρος Σωματείου Κρεοπωλών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Τρικάλων

Παναγιώτης Τσιαμπαλής, τμηματάρχης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας

Δημήτρης Σταυρίδης, γενικός διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας

Δημήτρης Δήμου, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, διευθυντής Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σεβαστή Ασλανίδου, υποδιευθύντρια Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας

Δέσποινα Μπαμίχα, διευθύντρια Κτηνιατρικής Καλαμπάκας

Νικολέτα Τζιωρτζιώτη, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας Π.Ε. Τρικάλων

Σπυρίδων Ζαντρίβας, προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων

Αθανάσιος Κάππας, αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων

Ιωάννης Μπαρδανίκας, μέλος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

