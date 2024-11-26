Ζωή Λάσκαρη: Τι γίνεται τελικά με τη δημοπρασία των κοσμημάτων της που αναβλήθηκε

Δεν έγινε τελικά η προγραμματισμένη δημοπρασία των κοσμημάτων της Ζωής Λάσκαρη που παραχώρησε για να πωληθούν η κόρη και κληρονόμος της, Μάρθα Κουτουμάνου. Μια εξώδικη δήλωση μπλόκαρε προσωρινά τη διαδικασία και ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης μίλησε για αυτό το θέμα στην εκπομπή Βuongiorno εξηγώντας τι έχει γίνει και τι θα γίνει απόε δώ και πέρα.

«Το Σάββατο είχε προγραμματιστεί να γίνει η δημοπρασία και την Πέμπτη το απόγευμα έφτασε στα γραφεία μας η εξώδικη δήλωση για να μας ενημερώσει ότι υπάρχει μια νομική εκκρεμότητα της ιδιοκτήτριας των κοσμημάτων και κληρονόμου της Ζωής Λάσκαρη. Από έναν ιδιωτικό φορέα, όχι ιδιώτη. Και είναι μια ασήμαντη εκκρεμότητα στην πραγματικότητα.

Μια μικρή απαίτηση για την οποία δεν υπάρχει και καμία δικαστική απόφαση, οπότε από την Πέμπτη μίλησα προσωπικά με τους δικηγόρους και των δύο πλευρών. Ήταν θετική η διάθεση αλλά δεν υπήρχε ο χρόνος για να καταφέρουν να συντονίσουν τη διαδικασία. Δεν έχει βεβαιωθεί η οφειλή.

Τώρα στις 29 Νοεμβρίου υπάρχει ένα δικαστήριο που πιστεύω πως θα καθαρίσει την κατάσταση και ενδεχομένως να γίνει και εξωδικαστικά. Και πιστεύω πως σύντομα θα έχουν την καταληκτική ημερομηνία για την δημοπρασία. Υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον και υπήρξε άνθρωπος που ήθελε να αγοράσει όλη τη συλλογή».

-Ίσως η δημοσιότητα να μην λειτούργησε θετικά σε αυτή την περίπτωση γιατί σε άλλη περίπτωση να μην μάθαινε ποτέ η εταιρεία ότι πωλούνται

«Μα αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να γίνει αυτή η διαδικασία. Για να πετύχει το καλύτερο που μπορεί για αυτά. Οι τιμές εκκίνησης είναι πάντα χαμηλότερες από την πραγματική τους αξία αλλά κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει το τελικό τίμημα»

-Αυτός που ενδιαφέρθηκε να τα πάρει όλα έχει κάποια προσωπική σχέση μαζί της φαντάζομαι είναι συναισθηματικοί οι λόγοι..

«Προφανώς. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μην ακολουθήσω τη διαδικασία όπως πρέπει. Μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να τα διεκδικήσει όλα όταν γίνει η δημοπρασία. Και αυτό τον συμβούλεψα να κάνει»

