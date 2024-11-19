Σε δημοπρασία βγαίνουν πολύτιμα κοσμήματα της αξέχαστης ηθοποιού Ζωής Λάσκαρη, στις 23 Νοεμβρίου, καθώς επίσης στις 26 και 27 του ίδιου μήνα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κοσμηματοπώλης Γιώργος Τσαγκαράκης στην γκαλερί του οποίου βρίσκονται τα κοσμήματα της μεγάλης πρωταγωνίστριας, είπε ότι τα συγκεκριμένα «αποτελούν κομμάτια ιστορίας της τέχνης και του πολιτισμού και της προσωπικής της ιστορίας. Έχουμε βρει πάρα πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό με μερικά από αυτά τα κοσμήματα να τα φοράει. Και στις ταινίες και στην προσωπική της ζωή».

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς όπως διευκρίνισε «δεν μου επιτρέπεται να ανακοινώνω το όνομα των προκατόχων για λόγους προσωπικών δεδομένων, αλλά ναι παρόλα αυτά σας δηλώνω πως προέρχονται από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον. Η γνησιότητα αποδεικνύεται κι από το φωτογραφικό υλικό που έχουμε συγκεντρώσει».

Σημειώνεται ότι ο σύζυγος της αείμνηστης ηθοποιού, Αλέξανδρος Λυκουρέζος ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι αν «τα κοσμήματα είναι της ζωής προφανώς μπορεί να τα έχει δώσει η κόρη της Μάρθα Κουτουμάνου».

Ένα από τα εκθέματα που θα παρουσιαστούν είναι σημαντικής αξίας. «Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με μπριγιάν και σμαράγδια σε κοπή drops, περίπου 25 καράτια και πάνω από 10 καράτια τα μπριγιάν. Είναι 9 συνολικά κοσμήματα, μοιραζόμαστε την κληρονομιά της Ζωής Λάσκαρη με το κοινό», είπε στην εκπομπή της ΕΡΤ ο κ. Τσαγκαράκης.

