Zωγράφου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών για την γραμμή 4 του μετρό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στην περιοχή του Ζωγράφου, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή του σταθμού «Γουδί» της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 23-10-2024 έως 3-12-2024 και καθ' όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΦΑΣΗ 1

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ξυλούρη ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 20,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Αγ. Λαύρας και έως την συμβολή της με την Λ. Παπανδρέου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Λοχ. Σπυλιώπουλου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Δίκης έως την συμβολή της με την Λ. Παπανδρέου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Λουλουδιών ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 40,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Προύσου και έως την συμβολή της με την οδό Κονίτσης με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ηφαιστίωνος ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 30,00 μ. από την συμβολή της με την οδό 34 ου Συντάγματος Πεζικού και 10,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Γκανογιάννη με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων και στο τμήμα αυτής 15,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Γκανογιάννη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Λοχαγού Γκανογιάννη ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 30,00 μ. περίπου εκατέρωθεν της οδού Ηφαιστίωνος με κατάληψη της αριστερής και δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος εναλλάξ κατά την φορά κίνησης των οχημάτων και από την οδό Κοκκινοπούλου ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Παπανδρέου ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 30,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Υπολοχαγού Καββαθά με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αγ. Λαύρας ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 20,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Υπολοχαγού Καββαθά με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον ολικό αποκλεισμό με εξαίρεση την χρήση από τα οχήματα εργοταξίου, έκτακτης ανάγκης και παρόδιων της οδού Δίκης από την οδό Λοχ. Σπηλιώπουλου και έως την συμβολή της με την οδό Ξυλούρη και της οδού Κονίτσης από την οδό Λουλουδιών έως την οδό Ηφαιστίωνος.

- Τον ολικό αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας της Λ. Παπανδρέου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Λοχ. Σπηλιώπουλου και έως την συμβολή της με την οδό Ηγήμωνος με κατεύθυνση την οδό Ηγήμωνος.

- Τον καθορισμό ως αδιεξόδου της οδού Ηγήμωνος από την οδό Αγ. Λαύρας και έως την εργοταξιακή κατάληψη της Λ. Παπανδρέου από την οδό Καλαναρχοπούλου και έως την εργοταξιακή κατάληψη και της οδού Αθηνών από την Λ. Παπανδρέου και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

- Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στην περιοχή των έργων.

- Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων.

ΦΑΣΗ 2

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Λοχ. Σπυλιώπουλου ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 20,00 μ. περίπου εκατέρωθεν της Λ. Παπανδρέου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Παπαδιαμαντοπούλου.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ηφαιστίωνος ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Κοκκινοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Γκανογιάννη και από Λοχαγού Γκανογιάννη έως και την οδό 34 ου Συντάγματος Πεζικού με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων και από 34 ου Συντάγματος Πεζικού έως Ευδήλου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Λοχαγού Γκανογιάννη ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αγήνορος έως την συμβολή της με την οδό Ηφαιστίωνος με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Εύδηλου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 30,00 μ. περίπου πριν την Λ. Παπανδρέου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Παπανδρέου ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 50,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Εύδηλου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Παπανδρέου ελάχιστου πλάτους 6,75 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Καλαναρχοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Υπολοχαγού Καββαθά με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Υπολοχαγού Καββαθά ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της Λ. Παπανδρέου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Παπανδρέου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Καλαναρχοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Υπολοχαγού Καββαθά με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Υπολοχαγού Καββαθά ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 20,00 μ. πριν και 10,00 μ. περίπου μετά την οδό Αγ. Λαύρας, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αγ. Λαύρας ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 20,00 μ. πριν την συμβολή της με την οδό Υπολοχαγού Καββαθά, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον ολικό αποκλεισμό με εξαίρεση την χρήση από τα οχήματα εργοταξίου, έκτακτης ανάγκης και παρόδιων της Λ. Παπανδρέου από την οδό Λοχ. Σπηλιώπουλου και έως την οδό Αθηνών, της οδού Αθηνών από την Λ. Παπανδρέου έως την οδό Κονίτσης και της οδού Αγήνορος από την οδό Εύδηλου την οδό Λοχαγού Γκανογιάννη.

- Τον καθορισμό ως αδιεξόδου της Λ. Παπανδρέου από την οδό Προύσου και έως την εργοταξιακή κατάληψη και της οδού Ξυλούρη από την οδό Δίκης και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

- Την αντιδρόμηση της οδού Εύδηλου και στο τμήμα αυτής από την οδό Αγήνορος προς και έως την Λ. Παπανδρέου

- Τον καθορισμό ως μονοδρόμου της Λ. Παπανδρέου από την οδό Εύδηλου προς και έως την οδό Κοκκινοπούλου.

- Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στην περιοχή των έργων.

- Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων.

ΦΑΣΗ 3

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κονίτσης ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Κύπρου και έως 10,00 μ. μετά την συμβολή της με την οδό Λουλουδιών με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ηφαιστίωνος ελάχιστου πλάτους 4,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό 34 ου Συντάγματος Πεζικού έως την συμβολή της με την οδό Ευδήλου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων και ελάχιστου πλάτους 3,75 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Κονίτσης έως την συμβολή της με την Λ. Παπανδρέου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Λοχ. Σπυλιώπουλου ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 30,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της της Λ. Παπανδρέου και ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου στο τμήμα αυτής 10,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της της Λ. Παπανδρέου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Εύδηλου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 50,00 μ. περίπου μετά την συμβολή με την Λ. Παπανδρέου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Παπανδρέου ελάχιστου πλάτους 7,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Γκανογιάννη έως την συμβολή της με την οδό Εύδηλου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Εύδηλου.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Λοχαγού Γκανογιάννη ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αγήνορος έως την συμβολή της με την οδό Ηφαιστίωνος με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων και από την συμβολή της με την οδό Αγήνορος έως την συμβολή της με την Λ. Παπανδρέου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ηφαιστίωνος ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Κοκκινοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Γκανογιάννη με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αγήνορος ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 20,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Γκανογιάννη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Τον ολικό αποκλεισμό με εξαίρεση την χρήση από τα οχήματα εργοταξίου, έκτακτης ανάγκης και παρόδιων της οδού Λουλουδιών από την οδό Κονίτσης και έως την οδό 34 ου Συντάγματος Πεζικού και της οδού 34 ου Συντάγματος Πεζικού και στο τμήμα αυτής 10,00 μ. περίπου εκατέρωθεν της οδού Λουλουδιών.

- Τον καθορισμό ως αδιεξόδου της οδού Λουλουδιών από την οδό Λοχαγού Γκανογιάννη και έως την εργοταξιακή κατάληψη και της οδού 34 ου Συντάγματος Πεζικού από την οδό Ηφαιστίωνος έως την εργοταξιακή κατάληψη και από την οδό Κύπρου έως την εργοταξιακή κατάληψη.

- Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στην περιοχή των έργων.

- Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

