Συναγερμός στην αστυνομία Αγρινίου σήμανε χθες το βράδυ όταν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού ο οποίος εξερράγη στον προαύλιο χώρο του 8ου δημοτικού σχολείου, χωρίς όμως να προκληθούν ζημιές.

Περίοικοι που άκουσαν την έκρηξη ειδοποίησαν την Αστυνομία και αμέσως μετά έφθασαν στο σχολείο αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου.

Έπειτα από έρευνες οι αστυνομικοί βρήκαν υπολείμματα από τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείτο από δύο καμένα πλαστικά μπουκάλια δεμένα μεταξύ τους με μονωτική ταινία.

Τα υπολείμματα από τον μηχανισμό εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Επίσης, εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο.

Πηγή: skai.gr

