Ένοχοι κρίθηκαν ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου αγοριού στο Ζεφύρι, τον Οκτώβριο του 2023.

Οι δύο φυσικοί αυτουργοί καταδικάστηκαν σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 21 ετών κατά συγχώνευση, για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του παιδιού και για εννέα απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος ανυπεράσπιστων παιδιών και γυναικών που βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού. Οι δύο συνεργοί τους καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το 7χρονο παιδί είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ Ρομά στην Οδό Αντύπα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγεμα του Σαββάτου, στις 14 Οκτωβρίου του 2023, στην οδό Μαρίνου Αντύπα.

Οι δράστες κατέβηκαν από τα οχήματά τους και άρχισαν να πυροβολούν προς την οικία του επτάχρονου. Μία από τις σφαίρες πέτυχε το άτυχο αγόρι, στο κεφάλι με αποτέλεσμα να σωριαστεί, αιμόφυρτο, στο έδαφος.

Αμέσως, οι δράστες επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητά τους και τράπηκαν σε φυγή, ενώ όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, ανάμεσα στις δύο οικογένειες υπήρχε έχθρα ετών.

Από την πρώτη στιγμή, η μητέρα του επτάχρονου είχε αναγνωρίσει τους ένοπλους δράστες και τους είχε κατονομάσει στην αστυνομία, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι πίσω από την εκτέλεση του γιού της, κρύβονταν οι άνθρωποι που τον είχαν βαφτίσει.

