Διασωληνωμένος στο στρατιωτικό νοσοκομείο Λάρισας ο Γερμανός ορειβάτης

Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Λάρισας, ο άτυχος Γερμανός ορειβάτης ο οποίος βρέθηκε τραυματισμένος σε φαράγγι κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2.100 μέτρων.

Ο ορειβάτης βρέθηκε στο γκρεμό ενώ έκανε ορειβασία με ομάδα τουριστών. Αμέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική αλλά και δύο ΕΜΑΚ, η 2η και η 8η. Στη διάσωσή του συμμετείχαν 12 πυροσβέστες από Θεσσαλονίκη αλλά και άνδρες του πυροσβεστικού σώματος Λιτοχώρου. Κλήθηκε ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μετά από πολύωρη προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό τον μετέφερε στην 110 Πτέρυγα Μάχης από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο για τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

