Τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου 2020 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες προερχόμενοι από την Τουρκία έφτασαν στον μεθοριακό σταθμό των Καστανιών, έχοντας παρακινηθεί από ψευδείς ειδήσεις που ήθελαν τον δρόμο για την Ελλάδα και την Ευρώπη να έχει ανοίξει. Όσα ακολούθησαν για τις επόμενες 40 ημέρες με πετροπόλεμο, φωτιές εκατέρωθεν ρίψεις χημικών ακόμα και πυροβολισμούς ονομάστηκαν υβριδικός πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Σήμερα, πέντε χρόνια αργότερα, η κάμερα του Prime Time και ο Γιάννης Σουλιώτης ταξιδεύουν στον Έβρο και γυρίζουν τον χρόνο πίσω, στην ταραγμένη άνοιξη του 2020. Μέσα από ερασιτεχνικά βίντεο από κινητά τηλέφωνα των αστυνομικών, εικόνες από κάμερες ασφαλείας του στρατού και της αστυνομίας και οπτικό υλικό από το διαδίκτυο ανασυνθέτουν τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκεί.

Πότε και πώς έγινε αντιληπτή η απειλή στην ελληνική πλευρά; Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας; Πώς βίωσαν τα γεγονότα οι ακρίτες; Με ποιόν τρόπο τελικά ο Έβρος δεν παραβιάστηκε; Τι ρόλο έπαιξε ο φράχτης; Υπήρξαν στιγμές που επαπειλήθηκε γενίκευση ή ακόμα και πλήρης στρατικοποίηση των επεισοδίων; Ποιες ήταν οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής ηγεσίας και πώς «διάβασε» την απειλή η Αθήνα;

Στην κάμερα του Prime Time απαντούν: ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Πασχάλης Συριτούδης, ο πρώην διοικητής του Δ Σώματος Στρατού Άγγελος Ιλαρίδης, ο αστυνομικός διευθυντής Ορεστιάδας Θανάσης Μανταρλής, ο διοικητής του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας Γιώργος Τουρνάκης, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Άγγελος Συρίγος και ο επικεφαλής του τουρκικού ειδησεογραφικού δικτύου A News Ορχάν Σαλί.

Σύμφωνα με τον Άγγελο Συρίγο, η Τουρκία εκείνη την περίοδο φιλοξενούσε ένα αριθμό τριών περίπου εκατομμυρίων Συρίων συν έναν αριθμό άγνωστο μεταναστών και πρoσφύγων από άλλες χώρες.

Κάποιοι ήταν δύο φορές πρόσφυγες όπως οι Παλαιστίνοι, κάποιοι ήταν από τη Σομαλία, κάποιοι από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τον Μπαγκλαντές. Ήταν ένας αριθμός γύρω στα πέντε εκατομμύρια.

Δεδομένου πως η Άγκυρα άνοιγε ελαφρώς την κάνουλα για να υπενθυμίζει το πρόβλημα και να παίρνει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί προσπάθησε να κάνει το κάτι άλλο:

Nα στείλει ένα μεγάλο αριθμό που να τους πει «δεν είναι απλώς ότι θα σας έρθουν, θα αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό σας σύστημα. Θα πέσουν οι κυβερνήσεις σας. Αυτό ήταν ο στόχος του Ερντογάν.»

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πολλά εξηγούνται από την πεποίθηση που είχε η τουρκική πλευρά «ή μάλλον η ψευδαίσθηση που είχαν και όλο το κλίμα το οποίο τους καλλιεργήθηκε όταν άρχισαν να τους ωθούν προς τα σύνορα με προτροπή κυβερνητική τουρκική, ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο θα περάσουν ανενόχλητοι, θα διασχίσουν τον Έβρο και θα βαδίσουν προς τα πάνω».

Λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Τούρκου προέδρου ότι ανοίγει τα σύνορα με την Ελλάδα, οι κάμερες νυχτερινής όρασης των Ελλήνων συνοριοφυλάκων καταγράφουν τις πρώτες εικόνες προσφύγων και μεταναστών να φτάνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο.

Στην Κωνσταντινούπολη και άλλες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, τα fake news για το δήθεν άνοιγμα των συνόρων έχουν διαδοθεί σε χρόνο ρεκόρ.

Η ελληνική Κυβέρνηση τίθεται σε συναγερμό. Ο πρωθυπουργός συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία της ηγεσίας των σωμάτων ασφαλείας και των Ε.Δ..Αποφασίζονται αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της υβριδικής απειλής. Μεταξύ αυτών η αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Στο μεθοριακό πέρασμα στις Καστανιές, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι χιλιάδες μετανάστες στρατιώτες δημιουργούν έναν πρόχειρο φραγμό από αγκαθωτό σύρμα, ηκατάσταση μυρίζει μπαρούτι

Νοτιότερα, στις Φέρες και το Δέλτα του Έβρου, όπου δεν υπάρχει φράχτης παρά μόνο το ποτάμι, μεγάλες ομάδες μεταναστών κάνουν επίσης την εμφάνιση τους καθοδηγούμενες από τις τουρκικές αρχές.

Το πρωί της 1ης Μαρτίου, 36 και πλέον ώρες μετά την έναρξη της κρίσης, στο μεθοριακό σταθμό των Καστανιών ξεσπούν επεισόδια.





Τα επόμενα εικοσιτετράωρα η ένταση από τις δύο μεριές του φράχτη κλιμακώνεται επικίνδυνα. To σκηνικό στο ΕΦ1 στο μεθοριακό σταθμό των Καστανιών θυμίζει πόλεμο.

Μετανάστες προσπαθούν να τρυπήσουν τον φράχτη που στέκεται εμπόδιο για το ταξίδι προς τη Δύση. Χρησιμοποιώντας εργαλεία δοκιμάζουν να κόψουν τα σύρματα. Στοιβάζουν πλάι στο συρματόπλεγμα και πυρπολούν πλαστικούς σωλήνες ποτίσματος με την ελπίδα ότι η φωτιά θα καταστρέψει το τεχνητό εμπόδιο. Στους Έλληνες αστυνομικούς που προσπαθούν να τους εμποδίσουν επιτίθενται με πέτρες

Για να κρατήσουν τους μετανάστες μακριά από τον φράχτη τα ΜΑΤ απαντούν με δακρυγόνα. Είναι τόσα πολλά τα χημικά που χρησιμοποιούν Ελληνες αστυνομικοί που σύντομα οι αποθήκες της ΕΛ.ΑΣ. αδειάζουν από αποθέματα.

Η κατάσταση στο χωριό Καστανιές που απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα από το μεθοριακό πέρασμα είναι αποπνικτική. Οι λιγοστοί, ηλικιωμένοι κάτοικοι του, τίθενται σε συναγερμό.

Εφιαλτική είναι όμως η κατάσταση και στον πρόχειρο καταυλισμό που στο μεταξύ έχει δημιουργηθεί στην Τουρκική πλευρά των συνόρων, με γυναικόπαιδα σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης - εκτεθειμένα στο κρύο και τα χημικά.

Διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου παρέχουν τις Α΄ βοήθειες στους μετανάστες που τραυματίζονται στα επεισόδια

Ενα από τα πολλά σημεία κριτικής υπήρξε η απόφαση της Κυβέρνησης να σταματήσει να δέχεται αιτήματα ασύλου & να οδηγεί στη φυλακή όσους μετανάστες μπαίνουν στη χώρα.

Στις 3 Μαρτίου τον Έβρο επισκέπτεται η ηγεσία της Ε.Ε., εκφράζοντας την υποστήριξή της στην Ελλάδα. Σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό, κράτη - μέλη της Ε.Ε. στέλνουν δυνάμεις συνοριοφυλακής στον Έβρο.

Στις Καστανιές, κάμερες καταγράφουν Τούρκους αστυνομικούς και μέλη της στρατοχωροφυλακής να επιτίθενται με δακρυγόνα, καπνογόνα και πραγματικά πυρά στο ΕΦ1

Η φήμη στο στράτευμα θέλει εκείνη τη βραδιά στα αναχώματα δίπλα στο ΕΦ1 να είχαν τοποθετηθεί σε παράταξη πολυβόλα - <πενηντάρια> στην αργκό των στρατιωτικών- για την περίπτωση που ο φράχτης κατέρρεε...

Στο δάσος των Καστανιών και την περιοχή γύρω από το Ε.Φ.1 ακούγονται συχνά ριπές όπλων.

Όσο οι συγκρούσεις στις Καστανιές μαίνονται, οι τουρκικές αρχές επιχειρούν νέο αιφνιδιασμό κατευθύνοντας χιλιάδες μετανάστες προς τις Φέρες, στο νότιο Έβρο, όπου δεν υπάρχει φράχτης.

Στον Νότιο Έβρο οι προσπάθειες αποτροπής είναι δυσκολότερες και σίγουρα πιο βίαιες Οι πυροβολισμοί για εκφοβισμό από ένστολους και πολίτες για και οι άμεσες επαναπροωθήσεις, όσων κατάφερναν να πατήσουν προσωρινά σε ελληνικό έδαφος είναι κοινό μυστικό μεταξύ των κατοίκων και όσων υπηρέτησαν στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περίπου 30 ημέρες που διήρκεσε η κρίση μόλις 100 μετανάστες συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ακόμα νοτιότερα, στο Δέλτα του Έβρου, ο τοπικός διοικητής του Στρατού Άγγελος Χουδελούδης κινητοποιεί τους καλυβιέρηδες ζητώντας τους να ξεκινήσουν περιπολίες με τις βάρκες τους στο ποτάμι.







