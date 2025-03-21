Το μήνυμά της προς τους μαθητές ενόψει της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, έστειλε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Όπως τονίζει, μέρος της αποστολής του υπουργείου και των δασκάλων είναι να διατηρήσουν ζωντανές τις αξίες εκείνες που έκαναν τότε «δυνατό το αδύνατο». Στέκεται ιδιαίτερα στο πάθος των ηρώων μας, όπως ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάντιος Κοραής, για την ελευθερία και προσθέτει πως η επέτειος θα πρέπει να αποτελεί έμπνευση για τη δημιουργία του μέλλοντος της πατρίδας μας.

«Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές. Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί. Έχω τη χαρά, από τη νέα θέση μου ως Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, να γιορτάσω μαζί σας την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου που σηματοδότησε το ελπιδοφόρο ξέσπασμα της επανάστασης του 1821, αλλά και τον μακρύ και σκληρό αγώνα που ακολούθησε μέχρι την ανεξαρτησία.

"Δεν ήταν τόσο οι νίκες που χάρισαν στους Έλληνες την ανεξαρτησία τους όσο η άρνησή τους να αποδεχτούν την ήττα" γράφει ο ιστορικός Μάρκ Μαζάουερ για την ελληνική παλιγγενεσία. Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των Ελλήνων να απελευθερωθούν και να πετύχουν ενάντια στις αντικειμενικές δυσκολίες που έμοιαζαν να τους υπερβαίνουν», λέει αρχικά η υπουργός και συνεχίζει:

«Μέρος της αποστολής του Υπουργείου Παιδείας, των δασκάλων και των καθηγητών σας, είναι η διατήρηση ζωντανών των αξιών εκείνων που έκαναν «δυνατό το αδύνατον» προκαλώντας το θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου.

Η εθνική επέτειος αποτελεί αφορμή για να έρθουμε ξανά κοντά στους ήρωες μας. Να νοιώσουμε το πάθος τους για την ελευθερία. Να διδαχθούμε από τα πάθη και τα λάθη τους. Να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τη δύναμη της ορμής, οι μεγάλοι στόχοι απαιτούν τη δύναμη του πνεύματος. Τίποτα δεν θα είχε αρχίσει αν σπουδαία μυαλά και φωτισμένοι άνθρωποι όπως ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάντιος Κοραής, με τις ιδέες και τα φλογερά γραπτά τους, δεν έκαναν την ιδεολογική προετοιμασία και δεν έριχναν το σπόρο της ελευθερίας. Προετοίμασαν με αυτό τον τρόπο την ψυχή και το μυαλό των Ελλήνων για το καμίνι της Επανάστασης».

Και η κ. Ζαχαράκη καταλήγει: «Η επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί όχι μόνο μνήμη παρελθόντος, αλλά μέρος της εθνικής ανθεκτικότητας και ισχύος. Αποτελεί έμπνευση του μέλλοντος που θέλουμε να δημιουργήσουμε για την πατρίδα μας. Ζήτω η 25η Μαρτίου. Χρόνια πολλά».

