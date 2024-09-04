Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος Παύλος Γερακάρης

Την απώλεια του Παύλου Γερακάρη θρηνεί η ελληνική δημοσιογραφία. Ο επίτιμος πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) άφησε σήμερα (4/9) την τελευταία του πνοή.

Απόφοιτος της Παντείου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κορυδαλλό, ενώ εργάσθηκε σε διάφορες εφημερίδες και έντυπα, αλλά και στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπου υπήρξε προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος.

Διετέλεσε ακόμη τακτικό μέλος του Πειθαρχικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και πρόεδρος του δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού συμβουλίου της Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

