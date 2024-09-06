Ένας παλιός γνώριμος των πυροσβεστικών αρχών συνελήφθη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ζακύνθου, ως υπαίτιος πρόκλησης δύο πυρκαγιών, στις περιοχές Καταλούπου και Αγαλάς, πριν λίγες ημέρες.

Οι δύο πυρκαγιές έκαψαν πάνω από 80 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και μέρος αναγεννώμενου δάσους, στην περιοχή του Καταλούπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ερευνάται η συμμετοχή του συλληφθέντα και σε άλλες πυρκαγιές στο νησί το φετινό καλοκαίρι. Ακόμα οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο άνδρας Ζακυνθινής καταγωγής, είχε συλληφθεί πριν μερικά χρόνια για πυρκαγιές στην περιοχή του Αργασίου και είχε προφυλακιστεί για 18 μήνες, ενώ στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος πυροσβεστών.

Στον συλληφθέντα για τις δυο πυρκαγιές που συνελήφθη, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 4.387,50 και 4.935,94 ευρώ αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην ανακρίτρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

