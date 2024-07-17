Ζάκυνθος: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Αγαλά

Υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική περιοχή στο χωριό Αγαλάς στη Ζάκυνθο.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 11 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και πέντε αεροσκάφη.

Από τη διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ζακύνθου, επιχείρησαν τρία ερπύστρια οχήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και υδροφόρες. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, θα μείνει όλη τη νύχτα στο σημείο υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

