Η σορός μιας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε σήμερα στη λίμνη των Κρεμαστών, από κάτοικο της περιοχής.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές στην Ευρυτανία και στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά εξέταζαν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πριν δύο χρόνια στη λίμνη των Κρεμαστών και ίχνη της δεν βρέθηκαν ποτέ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται, καθώς το σώμα της άτυχης γυναίκας δεν ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και έτσι οι αρχές εικάζουν ότι πρόκειται για κάποιο πρόσφατο περιστατικό.

Να σημειωθεί ότι στις αρχές δεν έχει γίνει αναφορά για εξαφάνιση κάποιου προσώπου από την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

