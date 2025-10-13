Σκηνές απίστευτης έντασης εκτυλίχθηκαν πρόσφατα στη Ζάκυνθο, όταν πολίτης επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στον Διευθυντή της Αστυνομίας Ζακύνθου, μέσα σε γνωστό κατάστημα του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του katehacker, το περιστατικό σημειώθηκε στο κατάστημα BASE, παρουσία πολιτών, προκαλώντας σοκ και αμηχανία σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Ο ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. φάνηκε να δέχεται απρόκλητη επίθεση, χωρίς να υπάρξει άμεση αντίδραση από τους παρευρισκόμενους. Το περιστατικό, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, έχει ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στην τοπική ηγεσία όσο και σε συνδικαλιστικούς κύκλους.

Πηγές αναφέρουν ότι διενεργείται έλεγχος για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ. μέχρι στιγμής.

«Όταν ο ίδιος ο Διευθυντής Αστυνομίας δέχεται δημόσιο τραμπουκισμό, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Το μήνυμα που περνά στην κοινωνία είναι επικίνδυνο», σχολιάζουν αστυνομικοί με γνώση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

