Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €12.000.000 και αφορά περισσότερα από 2.500 παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενημερώνει και προσκαλεί τους δυνητικούς Παρόχους να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι Πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 01:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 μ.μ., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι Πάροχοι, των οποίων τα στελέχη θα λάβουν σχετική εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προκειμένου να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες μέσω voucher.

Ως εκ τούτου, το ΥΚΟΙΣΟ επισημαίνει ως σημαντική προπαρασκευαστική ενέργεια για την πιο άμεση ανταπόκριση των Παρόχων στο πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων ότι οι εκπαιδεύσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση και υλοποίηση του έργου.

Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση εξασφαλίζει συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας, σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης με υπηρεσίες, όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηματική γλώσσα, στην κινητικότητα και διασύνδεση με κάθε άλλου είδους υποστήριξη.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, η πλατφόρμα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους Παρόχους αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ενώ το πληροφοριακό σύστημα θα μείνει ανοιχτό για δεκαπέντε ημέρες.

Για τους δυνητικά Ωφελούμενους, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.

