Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Και επίσημα εκτός του σώματος της ΕΛΑΣ τέθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, που κατηγορούνται για την υπόθεση κακοποίησης και βιασμού των ανήλικων παιδιών τους, που συντάραξε το πανελλήνιο.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή συνεδρίασε το πειθαρχικό της ΕΛΑΣ και η απόφαση που ελήφθη ήταν και οι δύο να αποταχθούν.

Ο αστυνομικός της Βουλής, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τριπόλεως και η αστυνομικός σύζυγος του δεν παρευρέθησαν, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δύο τους συνηγόρους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συνήγορος του αστυνομικού Όθωνας Παπαδόπουλος υποστήριξε πως ο εντολέας αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτουν και πως ουδέποτε βίασε ή κακοποίησε τα ανήλικα παιδιά του.

Όπως φαίνεται όμως, δεν έπεισε τους ανώτατους αξιωματικούς που απαρτίζουν το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό, οι οποίοι και «έδειξαν» στον προφυλακιστέο αστυνομικό την πόρτα της εξόδου από το Σώμα.

Στον skai.gr μίλησε αποκλειστικά ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης, δικηγόρος της αστυνομικού που μαζί με τον σύζυγό της αποτάχθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Αναφέρεται και στη μεγάλη δίκη που ξεκινά στο μεικτό ορκωτό της Αθήνας στις 7 Ιανουαρίου, όπου ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγος του θα έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για την υπόθεση που απασχόλησε το πανελλήνιο.

