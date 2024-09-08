Για τις αλλαγές που θα υλοποιηθούν κατά τη φετινή χρονιά στα σχολεία μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζέττα Μακρή, τονίζοντας ότι πρόκειται για «αλλαγές που θα φέρουν στη σχολική τάξη και στη μαθησιακή διαδικασία την ανανέωση που αξίζει και την αναβάθμιση που απαιτούν οι παγκόσμιες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές τάσεις, πρακτικές και προκλήσεις».

Η υφυπουργός, λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, σημείωσε ότι οι αλλαγές «καλύπτουν, σφαιρικά, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και συμβάλλουν, ως ενιαίο σύνολο, στην ανάδειξη του ελληνικού δημόσιου σχολείου σε πυρήνα προόδου, δημιουργικότητας και εξωστρέφειας».

Η κ. Μακρή έκανε λόγο για «επένδυση», η οποία εξασφαλίζει παροχές «με πραγματικό κοινωνικό πρόσημο»: το ψηφιακό φροντιστήριο, οι αυτόνομες τάξεις σε Γαύδο και Αρκιούς, η εδραίωση της χρήσης των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας με 36.264 διαδραστικούς πίνακες, η εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσω των δράσεων του Ενεργού Πολίτη, ο νέος κανονισμός λειτουργίας των σχολείων, ο οποίος προβλέπει αυστηροποίηση των παιδαγωγικών και πειθαρχικών μέτρων και απαγόρευση της εμφανούς κατοχής και χρήσης του κινητού καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η οργανωμένη καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, μεταξύ άλλων και μέσω του πολλαπλού βιβλίου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή από τον Απρίλιο του 2025 ενώ σε έντυπη από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Επιπλέον, των παραπάνω «τομών», όπως τις χαρακτηρίζει, ήδη περιλαμβάνονται και η εφαρμογή E-PARENTS, μέσω της οποίας ενημερώνονται γονείς και κηδεμόνες για τις βαθμολογίες των μαθητών και των μαθητριών όπως και για ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της σχολικής μονάδας, η πλατφόρμα STOP-BULLYING.GOV.GR, ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό που έκανε πρεμιέρα στα τέλη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, καθώς επίσης και η αναμόρφωση του μαθήματος της Πληροφορικής με τον σχεδιασμό νέου πιστοποιητικού. Ακόμη, τα νέα βιβλία πληροφορικής και για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου θα είναι διαθέσιμα από φέτος σε ψηφιακή μορφή και σε έντυπη από το 2025-2026.

Ακόμη, η κ. Μακρή αναφέρθηκε στην πρόσληψη 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για έναν «εντυπωσιακό αριθμό», ο οποίος μαζί στους 27.500 διορισμούς των τελευταίων πέντε ετών ανεβάζει το νούμερο των μόνιμων τοποθετήσεων σε 37.500.

Η υφυπουργός μίλησε για ένα «σημαντικό βήμα στην αντιστροφή των ποσοστών μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών», το οποίο «προετοιμάζει την εξίσου δυναμική συνέχεια στους διορισμούς μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος, όπου οι αναπληρωτές θα καλύπτουν μόνο έκτακτες ανάγκες».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η ανάγκη για αναπληρωτές παραμένει. «Αυτό είναι η πραγματικότητα που θέλουμε να αλλάξουμε», επεσήμανε η κ. Μακρή.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις νέες κατευθύνσεις του ΙΕΠ με στόχο την προαγωγή της δημιουργικής σκέψης των μαθητών, η υφυπουργός σημείωσε ότι κοινή στόχευση των πρωτοβουλιών — όπως το πολλαπλό βιβλίο, η ενίσχυση της ενότητας «Δημιουργώ και Καινοτομώ» στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της Τράπεζας Θεμάτων στη λογική των ερωτήσεων και της φιλοσοφίας της έρευνας PISA— είναι η μείωση της αποστήθισης και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

