Γεγονότα

1570: Οθωμανικές Δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λεηλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.

1822: Διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος, με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη, νικά τον τουρκικό, υπό τον Καρά Αλή. Έτσι, ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του Ναυπλίου.

1919: Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιρειών μπανάνας.

1930: Ο μηχανικός Ρίτσαρντ Ντριου, που εργάζεται στην εταιρεία 3Μ, εφευρίσκει τη διάφανη κολλητική ταινία (σελοτέιπ).

1943: Η Ιταλία «παραδίδει τα όπλα» κι επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους.

1993: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή, μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος, κατόπιν παρότρυνσης του Αντώνη Σαμαρά, αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία.

2003: Ο Ντέιβιντ Μπόουι γράφει ιστορία, καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμους και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.

Γεννήσεις



1843: Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, έλληνας δικηγόρος και ποιητής. (Θαν. 21/3/1873)

1925: Πίτερ Σέλερς, βρετανός κωμικός ηθοποιός. («Ροζ Πάνθηρας», «Να είσαι εκεί κύριε Τσανς») (Θαν. 24/7/1980)

1946: Ευγένιος Τριβιζάς, έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

Θάνατοι

1860: Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. (Γεν. 1790)

1944: Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης «Μπουμπουλίνα» κατά τη διάρκεια της Κατοχής, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. (Γεν. 24/6/1898)

2000:Βασίλης Ραφαηλίδης, έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. (Γεν. 1/1/1934)

Πηγή: skai.gr

