Υψηλές θερμοκρασίες: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η ενίσχυση των ανέμων και οι υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στα Ανατολικά Ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς ενώ την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Από την Τετάρτη θα ενισχυθούν οι άνεμοι:

α) Ισχυροί δυτικοί άνεμοι θα πνέουν από το μεσημέρι της Τετάρτης (09-07-25) στην κεντρική και τη νότια ηπειρωτική χώρα.

β) Πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν από το απόγευμα της Τετάρτης (09-07-25) στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από νωρίς το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

γ) Πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν τη νύχτα Τετάρτης (09-07-25) προς Πέμπτη (10-07-25) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.