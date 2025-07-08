Η κατάσταση στις υγειονομικές μονάδες των νησιωτικών περιοχών φέτος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες χρονιές, δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί το ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

«Ξεκίνησε ο τουρισμός κι είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με τις άλλες χρονιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί το ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, με 3.200 επιπλέον επαγγελματίες υγείας.

«Από πέρυσι, φέτος έχουμε 200 άτομα περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές», τόνισε, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σταθερής στελέχωσης των δομών που σηκώνουν μεγάλο βάρος την καλοκαιρινή περίοδο.

Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ, αλλά και στη στελέχωση των υπηρεσιών του.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το προσωπικό και όχι τα οχήματα. Οχήματα έχουμε αρκετά» δήλωσε.

Ειδικά τον τελευταίο μήνα, πρόσθεσε ο κ. Θεμιστοκλέους, έχουν προσληφθεί 300 άτομα επιπλέον προσωπικό, ενώ για πρώτη φορά, περιοχές της χώρας θα φτάσουν σε ρεκόρ αριθμού ασθενοφόρων που επιχειρούν καθημερινά.

«Έχουμε προκηρύξει τις μόνιμες θέσεις, έχουν σταλεί στο ΑΣΕΠ και η διαδικασία προχωράει», ανέφερε. Και σημείωσε ότι «όποιος έχει κάνει αυτή τη στιγμή αίτηση για το ΕΚΑΒ θα τον προσλάβουμε», ενώ ανάλογες προσλήψεις προβλέπονται και στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

