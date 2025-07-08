Πολύ υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στην ανατολική κυρίως χώρα έως και αύριο Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, βαθμιαία από το μεσημέρι της Τετάρτης θα επικρατήσουν και ισχυροί άνεμοι.

Πιο αναλυτικά:

1. Θερμοκρασίες:

Σήμερα Τρίτη (08-07-25) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 39 με 40 και στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β) στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο, τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

δ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τοπικά στην Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη (09-07-25) αναμένεται μικρή πτώση των θερμοκρασιών στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38 με 40 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο πιθανώς τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται ότι:

Α. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Β. Η σχετική υγρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα (ενδεικτικά 20% με 30% τις μεσημβρινές ώρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας).

Γ. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

2. Άνεμοι:

α) Ισχυροί δυτικοί άνεμοι θα πνέουν από το μεσημέρι της Τετάρτης (09-07-25) στην κεντρική και τη νότια ηπειρωτική χώρα.

β) Πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν από το απόγευμα της Τετάρτης (09-07-25) στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από νωρίς το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

γ) Πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν τη νύχτα Τετάρτης (09-07-25) προς Πέμπτη (10-07-25) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

