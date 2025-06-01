Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία, λόγω εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2025.

Πρόκειται για ένα street party που κλείνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων '25 και θα γίνει στο Μοναστηράκι, στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού.

Ειδικότερα, πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

- Ερμού, από Αγίων Ασωμάτων έως την πλατεία Μοναστηρακίου.

- Αθηνάς, από Ευριπίδου έως πλατεία Μοναστηρακίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 το βράδυ, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ένα εντυπωσιακό light show και ασταμάτητο χορό.

Πηγή: skai.gr

