Μια 64χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της χθες το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, όταν ένας 56χρονος οδηγός μηχανής παρέσυρε την 64χρονη, την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, και την πέταξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός της μηχανής, με ελαφρά τραύματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 56χρονος οδηγός συνελήφθη ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε ότι ήταν πάνω από το όριο.

