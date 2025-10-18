Υπουργείο Παιδείας: Στο 14,7% το ποσοστό των αναπληρωτών στα σχολεία

Το χρονικό των διαδικασιών προσλήψεων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και στοιχεία για τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία της Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας με ενημερωτικό σημείωμα.

Στο 14,7% το ποσοστό αναπληρωτών στα σχολεία

Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν χθες, Παρασκευή, από το πληροφοριακό σύστημα myschool, στις 13.350 σχολικές μονάδες της επικράτειας υπηρετούν συνολικά 191.746 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 1.309.831.

Πιο αναλυτικά, από το σύνολο των εκπαιδευτικών, οι 163.580 είναι μόνιμοι και 28.166 είναι αναπληρωτές. Έτσι, αυτή τη στιγμή, το ποσοστό των αναπληρωτών επί του συνόλου ανέρχεται σε 14,7%.

Όπως διευκρινίστηκε σήμερα, Σάββατο, από πλευράς υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των μονίμων εκπαιδευτικών προέκυψε από το σύστημα myschool και αποτυπώνει τους ενεργούς μόνιμους εκπαιδευτικούς, με αναθέσεις μαθημάτων από 1 έως 5 σχολικές μονάδες. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι ο αριθμός των αναπληρωτών αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς, πλην Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

«Το υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί στενά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε προσωπικό σε συνεργασία με τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες, τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καθώς και τους/τις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων», αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο, ωστόσο, δεν αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των λειτουργικών κενών που παραμένουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.