Αλλάζει η ώρα την επόμενη Κυριακή

Στις 26 Οκτωβρίου θα γυρίσουν οι δείκτες μια ώρα πίσω για να κερδίσουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου - Και πότε επιστρέφουμε στη θερινή ώρα   

Ρολόι

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, αλλάζει η ώρα σε χειμερινή, με τους δείκτες να γυρνούν μια ώρα πίσω. Φέτος η αλλαγή της ώρα θα γίνει την επόμενη Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

