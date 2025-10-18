Λογαριασμός
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα, λόγω τεχνικού προβλήματος

Η αμαξοστοιχία IC 51 παρουσίασε πρόβλημα σε μια από τις μηχανές έλξης, σύμφωνα με την Hellenic Train - Αποζημιώσεις επιβατών για την καθυστέρηση

Τρένο

Ακινητοποιήθηκε προσωρινά έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου, η αμαξοστοιχία IC 51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα με 144 επιβάτες, λόγω τεχνικού προβλήματος σε μία από τις μηχανές έλξης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Η επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης δεν κατέστη εφικτή παρά τις προσπάθειες του προσωπικού της Hellenic Train και στη συνέχεια, αποφασίστηκε η αποσύνδεση της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη στον σταθμό του Λιτοχώρου και η αμαξοστοιχία συνέχισε την πορεία της έως τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή. Στη Λάρισα αναμένεται να αντικατασταθεί η μηχανή και η αμαξοστοιχία να συνεχίσει το ταξίδι της προς τον τελικό της προορισμό.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού, ενώ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αποζημιώσεις

Παράλληλα, η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

  • Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.
  • Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.
Πηγή: skai.gr

