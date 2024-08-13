Πυροσβεστική: Τα εναέρια μέσα που επιχείρησαν κατά τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικής

Δεκάδες εναέρια μέσα επιχείρησαν τις ημέρες της πυρκαγιάς στη βορειοανατολική Αττική σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στις 11 Αυγούστου: 29 εναέρια μέσα (14 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα)

Στις 12 Αυγούστου: 36 εναέρια μέσα (17 αεροσκάφη και 19 ελικόπτερα)

Στις 13 Αυγούστου, από το πρώτο φως έως τις 13:00: 20 εναέρια μέσα (10 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα)

Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν στην πυρκαγιά «σε κύκλους», δηλαδή δεν επιχειρούσαν όλα ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή, καθώς κάποια έκαναν ρίψεις και κάποια άλλα είτε ανεφοδιάζονταν με καύσιμα είτε τροφοδοτούνταν με νερό προκειμένου να επιχειρήσουν ξανά στο πεδίο.

Χθες Δευτέρα, το χρονικό διάστημα από τις 19:30 έως τις 21:00 επιχειρούσαν σε όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς 20 εναέρια μέσα.

