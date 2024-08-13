Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο, από αστυνομικούς ένα ζευγάρι αλλοδαπών ηλικίας 44 και 45 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή - διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα απογευματινές ώρες, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων σχετικά με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος σε συνεργασία με Κλιμάκιο Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «KAGIA» στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και την προσωρινή κατοικία που χρησιμοποιούσαν οι δράστες όπου βρέθηκαν συνολικά:

16 μικροσυσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 19,8 γραμμαρίων

13 μικροσυσκευασίες μεθαμφεταμίνης συνολικού βάρους 28,9 γραμμαρίων

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 11,4 γραμμαρίων

285 ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή

Παραισθησιογόνα μανιτάρια βάρους 2,8 γραμμαρίων

12.190 ευρώ και 340 δολάρια Η.Π.Α.

5 κινητά τηλέφωνα

Ζυγαριά ακριβείας

Όπως διαπιστώθηκε οι δράστες είχαν εισέλθει στη χώρα μας χρησιμοποιώντας πλαστά δελτία ταυτότητας με σκοπό να πετύχουν το νόμιμο της διαμονής τους, αλλά και να αποκρύψουν τα πραγματικά τους στοιχεία.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα πλαστά έγγραφα και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: skai.gr

