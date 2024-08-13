Δεν προκλήθηκαν βλάβες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνος και στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Μαραθώνος (Ραμνούς, Τύμβος Αθηναίων, ιερό Αιγυπτίων θεών στην Μπρεξίζα, Νέας Μάκρης), από την πυρκαγιά στις 11 Αυγούστου, στην Αττική, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού.



Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενοι χώροι βρίσκονται σε απόσταση από τα σημεία όπου εξελίχθηκε η πυρκαγιά.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Διονύσου (Ικάριον) δεν υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα πρόσβασης, ώστε να γίνει αυτοψία. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι χώροι ήταν εξαντλητικά καθαρισμένοι και αποψιλωμένοι.

Για προληπτικούς λόγους και κυρίως λόγω της επιβαρυμένης ατμόσφαιρας, από πυκνό καπνό που καλύπτει όλο το παραλιακό μέτωπο της Ανατολικής Αττικής, οι αρχαιολογικοί χώροι και το μουσείο Μαραθώνα θα παραμείνουν, προς το παρόν, κλειστά.

Το κοινό έχει ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕφΑΑνΑτ.

Όσον αφορά στα διάσπαρτα μεμονωμένα ορατά ή και ιστάμενα μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνος, Διονύσου και Πεντέλης, θα ακολουθήσει διενέργεια αυτοψιών, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Πηγή: skai.gr

