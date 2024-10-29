Λιγότερα κρούσματα ευλογιάς των προβάτων καταδεικνύουν, μέχρι στιγμής, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η πορεία είναι καλή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024, καταγράφηκαν 27 κρούσματα, ενώ, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, υπάρχουν 5 υποψίες κρουσμάτων και δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα στον Πυργετό Λάρισας και στο Κεραμίδι Μαγνησίας.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ουσιαστικά τα μέτρα θα αρχίσουν να αποδίδουν από εδώ και πέρα.

Με βάση τα στοιχεία, συνολικά για την ευλογιά έχουν εντοπιστεί 133 εστίες και έχουν γίνει 24.064 θανατώσεις.

Μετά το πέρας του 10ημέρου εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων στις 31 Οκτωβρίου 2024, πρόθεση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η επανεξέταση της κατάστασης και η άρση των περιορισμών σε περιοχές που δεν υπάρχουν κρούσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

