Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ευλογιάς στόχος είναι η διάσωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και απέναντι στα επιστημονικά δεδομένα δεν έχουν θέση ούτε ο μικροκομματισμός ούτε ο λαϊκισμός, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μετά από σύσκεψη που είχε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, για τον συντονισμό των δράσεων Υπουργείου και Περιφέρειας για τον περιορισμό και εκρίζωση της ευλογιάς στα πρόβατα.

Στη συνάντηση παρέστη ο ΓΓ του ΥΠΑΑΤ Γιώργος Στρατάκος και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον υπουργό για τις άμεσες ενέργειες που ανέλαβε η Περιφέρεια μετά από την εκδήλωση κρούσματος σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στη Μαγνησία, ακολουθώντας τους κανόνες και τα πρωτόκολλα της ΕΕ, έχοντας επί πλέον την πρόσφατη θετική εμπειρία αντιμετώπισης των κρουσμάτων πανώλης στα αιγοπρόβατα.

Ο κ. Τσιάρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία του Υπουργείου με τις Περιφέρειες και φυσικά με το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας, μπορεί να αποδώσει τα ίδια θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση και αυτής της ζωονόσου και, όπως επετεύχθη ο περιορισμός της πανώλης, το ίδιο να γίνει και με την ευλογιά.

«Έχουμε αντιμετωπίσει πρόσφατα την πανώλη με πολύ μεγάλη επιτυχία και είδαμε πως όταν υπάρχει η συνεργασία μεταξύ του κεντρικού κράτους, της Περιφέρειας κι όλων των αρμοδίων και φυσικά των ίδιων των κτηνοτρόφων, το αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση μπορεί να είναι πραγματικά εξαιρετικό.

Η προσπάθεια που κάνουμε στοχεύει στο να διασώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Είναι μια στιγμή που χρειάζεται υπευθυνότητα. Προφανώς δεν χωράει ούτε η μικροκομματική σκοπιμότητα, ούτε πολύ περισσότερο ο λαϊκισμός απέναντι σε επιστημονικά δεδομένα, απέναντι σε οδηγίες που οφείλουμε να ακολουθήσουμε ούτως, ώστε να αντιμετωπίσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο μια ζωονόσο που θέτει σε κίνδυνο το ζωικό μας κεφάλαιο.Όπως τα καταφέραμε με την πανώλη, έτσι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με την ίδια συνεργασία, με την ίδια επιστημονική προσέγγιση και πολύ περισσότερο με την σταθερή θα έλεγα βοήθεια που υπάρχει απ όλους τους εμπλεκόμενους, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τους κτηνιάτρους που ανήκουν στο υπουργείο, από τις Περιφέρειες, εν προκειμένω από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και με τη συνεργασία των ίδιων των κτηνοτρόφων θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση».

Σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις για την πανώλη των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι αναμένονται τα στοιχεία των πληγέντων κτηνοτρόφων από τις Περιφέρειες της χώρας ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν έως το τέλος Νοεμβρίου. Θύμισε δε ότι με εντολή του πρωθυπουργού οι αποζημιώσεις ανά ζώο που θανατώθηκε, είναι υψηλές.

«Είναι γνωστό ότι έχουν ανακοινωθεί τα ύψη των αποζημιώσεων που αφορούν στην πανώλη και στην ευλογιά και μάλιστα υπήρξε από την πλευρά της πολιτείας μια πολύ γενναία προσπάθεια. Όπως ξέρετε ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση επέλεξε να σταθεί με πολύ μεγάλη διάθεση βοήθειας δίπλα στον κτηνοτροφικό κόσμο που είδε ξαφνικά το ζωικό του κεφάλαιο να χάνεται με την πανώλη και με την ευλογιά. Αναμένουμε ουσιαστικά από τις Περιφέρειες να μας δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις μέχρι τέλος Νοεμβρίου».

Τέλος ο ΥπΑΑΤ επανέλαβε ότι τα μέτρα θα επανεξετασθούν και θα αίρονται, ανάλογα με εξέλιξη της νόσου.

«Αναγκαστήκαμε να λάβουμε κάποια σκληρά μέτρα, όπως την απαγόρευση των μετακινήσεων κι εφόσον δεν υπάρξουν άλλα κρούσματα θα ακολουθήσει μία χαλάρωση των μέτρων. Υπάρχει μία διαφορά σε σχέση με την πανώλη. Είναι διαφορετικό να μιλάμε για την κτηνοτροφία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και διαφορετικό να μιλάμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο όταν τα ζώα είναι παραγωγικά. Το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Κανείς μας δεν έχει διάθεση να επιβάλει μέτρα χωρίς λόγο και σίγουρα δεν λειτουργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη του και την επιστημονική γνώση και εμπειρία, αλλά και την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία μας καθοδηγεί στην αντιμετώπιση των ζωονόσων».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε:

«Ευχαριστώ τον Υπουργό για τις ευχές του και την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Περιφέρεια. Βέβαια τα λέμε μέσω skype σχεδόν κάθε μέρα. Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς εμφανίστηκε στην περιοχή της Μαγνησίας. Χθες ολοκληρώσαμε την κλινική εξέταση και των 84 μονάδων, με πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Φαίνεται ότι δεν έχουμε κάποιο άλλο κρούσμα. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε τους ελέγχους σε όλες τις διαδρομές μετακίνησης ζώων και ζωοτροφών, ώστε την επόμενη Παρασκευή να έχουμε μία πολύ καλύτερη εικόνα, η οποία εκτιμώ ότι θα είναι θετική. Η συνεργασία μας με το ΥΠΑΑΤ είναι πολύ καλή και τα συνεργεία της Περιφέρειας εργάζονται πυρετωδώς και για τα στοιχεία των δικαιούχων για αποζημίωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

