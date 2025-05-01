Λογαριασμός
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του Μετρό στην Ακρόπολη

Ο άνδρας, ηλικίας 60 ετών, έπεσε στις γραμμές του συρμού, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα

Μετρό

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Μετρό της Ακρόπολης, όταν άνδρας έπεσε στις γραμμές του συρμού, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με εννέα πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, ενώ οι σταθμοί του Μετρό σε Ακρόπολη και Συγγρού - Φιξ παρέμειναν κλειστοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 60 ετών. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο βρισκόταν ήδη στο σημείο του σταθμού, στο Νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης του άνδρα, ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

