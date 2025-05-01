Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην Σητεία Λασιθίου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Πετράς που ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης 30-4-2025.

Οι φλόγες φέρεται να ξεκίνησαν από περιοχή με καλάμια ενώ στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν με 8 οχήματα συνολικά 32 πυροσβέστες και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, με τη φωτιά να βρίσκεται αυτή την ώρα σε ύφεση.

Η περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη έκταση ενώ, ευτυχώς, ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε κατοικίες αποφεύχθηκε λόγω της άμεσης επέμβασης της πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.