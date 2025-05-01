Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην Σητεία Λασιθίου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Πετράς που ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης 30-4-2025.
Οι φλόγες φέρεται να ξεκίνησαν από περιοχή με καλάμια ενώ στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν με 8 οχήματα συνολικά 32 πυροσβέστες και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, με τη φωτιά να βρίσκεται αυτή την ώρα σε ύφεση.
Η περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη έκταση ενώ, ευτυχώς, ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε κατοικίες αποφεύχθηκε λόγω της άμεσης επέμβασης της πυροσβεστικής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.