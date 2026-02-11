Υπόθεση κατασκοπείας: Έδωσε 3 ονόματα ο σμήναρχος - Τι του ζητούσε ο «Στίβεν» - Οι αμοιβές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προφυλακίστηκε και κρατείται στις φυλακές Κορίνθου από το βράδυ της Τρίτης.

Ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να αποκάλυψε τη δράση του κατά τη 8ωρη και πλέον ανάκρισή του, ενώ μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε ο ίδιος την προφυλάκισή του, αναγνωρίζοντας τις πράξεις του.

Ο δικηγόρος του 54χρονου επανέλαβε ότι ο σμήναρχος δεν γνώριζε ότι διαρρέει πληροφορίες στην κινεζική κυβέρνηση, πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με ανθρώπους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν εταιρείες.

«Στίβεν» ήταν το κωδικό όνομα του ανθρώπου που στρατολόγησε τον σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας για να του παρέχει απόρρητες πληροφορίες για λογαριασμό της Κίνας, ο οποίος από το βράδυ της Τρίτης βρίσκεται στις φυλακές Κορίνθου. Αυτή την πληροφορία, όπως επίσης και τον τρόπο που τον πλησίασε, πως τον πλήρωνε και τι πόσο διέθετε κάθε φορά, κατέθεσε χθες - σύμφωνα με πληροφορίες - στην πολύωρη απολογία του στον στρατιωτικό εισαγγελέα ο 54χρονος.

Η μαραθώνια απολογία του αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, κράτησε οκτώ ώρες και έπειτα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέας κρίθηκε προφυλακιστέος.

Υποστήριξε πως τον πίεσαν και τον εκφόβισαν

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, «η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημά μας, να προφυλακιστεί. Και να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα πάντα και τις ευθύνες του, δίχως υπερβολές. Το χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Θεωρούσε ότι συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών για χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Όταν πήγε στην Κίνα, τον πίεζαν αφόρητα και του ζήτησαν να παρέχει έγγραφα. Υπό την πίεση, που του είπαν ότι ξέρουμε την οικογένειά του, ξέρουμε που μένεις, αναγκάστηκε να κάνει πράγματα που δεν ήθελε».

Δείτε τις δηλώσεις του δικηγόρου:

Ο δε 54χρονος σμήναρχος, έδωσε γραπτή δήλωση μέσω του εκπροσώπου του, υποστηρίζοντας τα εξής:

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση, εναπλάκη σε μία υπόθεση, η οποία εξελίχθηκε σε κάτι εφιαλτικό, παράνομο και επικίνδυνο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να απολογηθώ, ούτε καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο είναι απότοκος της μη διαχειρίσης κατάστασης στην οποία βρέθηκα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα και τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής ανάκρισης επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας, ενώ έδωσε τρία ονόματα Κινέζων.

Η γνωριμία

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στις στρατιωτικές αρχές, υποστήριξε ότι ο Κινέζος στρατολογητής με το ψευδώνυμο «Στίβεν», τον πλησίασε ως στέλεχος εταιρείας συμβούλων από τη Μαλαισία, η οποία αποτελούσε βιτρίνα της επιχείρησης των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο «Στίβεν» με την πρόφαση ότι ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας, φέρεται να ζητούσε από τον Σμήναρχο γεωπολιτικές αναλύσεις για τα δυτικά πρότυπα άμυνας τις οποίες θα αναρτούσε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ συχνά τον εκθείαζε για το πλούσιο βιογραφικό του.

Οι αμοιβές

Στην υπερασπιστική του γραμμή, ο 54χρονος αξιωματικός, φέρεται να υποστήριξε ότι τα ποσά που λάμβανε για τις πληροφορίες που πουλούσε, κυμαίνονταν αρχικά από 500 έως 600 ευρώ, όμως, φαίνεται πως οι αμοιβές του αυξήθηκαν θεαματικά, από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ, όταν κέρδισε την εμπιστοσύνη του και ξεκίνησε να μεταδίδει διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Οι συναντήσεις

Η επαφή του 54χρονου με το στέλεχος των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών φαίνεται πως ξεκίνησε διαδικτυακά και το 2025 συναντήθηκαν σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά. Ο σμήναρχος ξεκίνησε να μαθαίνει την κινεζική γλώσσα, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές επαφές στην Αθήνα και το Πεκίνο.

Σε ένα από τα ταξίδια του στην Κίνα, για το οποίο δεν είχε ενημερώσει την υπηρεσία του, ο Σμήναρχος φέρεται να συνάντησε και μία γυναίκα των μυστικών υπηρεσιών. Σε εκείνο το ταξίδι ο «Στίβεν» φαίνεται πως αποκάλυψε στον 54χρονο ότι εργάζεται για το κράτος της Κίνας.

O Κινέζος πράκτορας φέρεται να έδωσε τον σμήναρχο το κινητό τηλέφωνο μέσω του οποίου είχε πρόσβαση σε λογαριασμούς διαχείρισης κρυπτονομισμάτων. Πρόκειται για την ίδια συσκευή που είχε εγκατεστημένο το ειδικό λογισμικό με το οποίο έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες.

Τι του ζητούσε ο «Στίβεν»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κινέζος πράκτορας ζητούσε από τον 54χρονο να συλλέξει πληροφορίες για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, συχνότητες επικοινωνίας και εξειδικευμένα στρατιωτικά λογισμικά του ΝΑΤΟ ώστε να αντιγραφούν μέσω της αντίστροφης μηχανικής.

Οι κατηγορίες

Ο σμήναρχος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συλλογή και μετάδοση στρατιωτικών πληροφοριών σε τρίτους σε βαθμό κακουργήματος, οι οποίες επισείουν ποινή ακόμη και ισόβιας κάθειρξης. Στο ενδεχόμενο στέρησης της ελληνικής ιθαγένειας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

«Όταν φέραμε το άρθρο 288 περί αφαίρεσης ιθαγένειας ... και υπήρξε και αντίδραση... είναι ένας λόγος εφαρμογής ενδεχομένως. Μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά λυπάμαι...Η έρευνα συνεχίζεται, τον λόγο έχει δικαιοσύνη», δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Οι αρχές διερευνούν την ύπαρξη ευρύτερου δικτύου συνεργατών με την εμπλοκή απόστρατων της πολεμικής αεροπορίας, χωρίς να είναι σαφές αν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

