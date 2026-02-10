Την προφυλάκιση του 54χρονου σμήναρχου μετά τη μαραθώνια ανάκρισή του για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας διέταξαν ανακριτής και εισαγγελέας.

Ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να αποκάλυψε τη δράση του κατά την 8ωρη και πλέον ανάκρισή του, ενώ μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε ο ίδιος την προφυλάκισή του, αναγνωρίζοντας τις πράξεις του.

Ο δικηγόρος του 54χρονου επανέλαβε ότι ο σμήναρχος δεν γνώριζε ότι διαρρέει πληροφορίες στην κινεζική κυβέρνηση, πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με ανθρώπους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν εταιρείες.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, «η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημά μας, να προφυλακιστεί. Και να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα πάντα και τις ευθύνες του, δίχως υπερβολές. Το χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Θεωρούσε ότι συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών για χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Όταν πήγε στην Κίνα, τον πίεζαν αφόρητα και του ζήτησαν να παρέχει έγγραφα. Υπό την πίεση, που του είπαν ότι ξέρουμε την οικογένειά του, ξέρουμε που μένεις, αναγκάστηκε να κάνει πράγματα που δεν ήθελε».

Δείτε τις δηλώσεις του δικηγόρου:

Ο δε 54χρονος σμήναρχος, έδωσε γραπτή δήλωση μέσω του εκπροσώπου του, υποστηρίζοντας τα εξής:

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση, εναπλάκη σε μία υπόθεση, η οποία εξελίχθηκε σε κάτι εφιαλτικό, παράνομο και επικίνδυνο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να απολογηθώ, ούτε καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο είναι απότοκος της μη διαχειρίσης κατάστασης στην οποία βρέθηκα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα και τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

