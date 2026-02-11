Σήμερα Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος και Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα, Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Αυγή, Αυγούλα
Ανατολή ήλιου: 07:19 - Δύση ήλιου: 17:59 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 23.8 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.