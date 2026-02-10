Ειδική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Φεβρουαρίου σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών στη Δυτική Αττική πραγματοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, η οποία οδήγησε σε 12 συλλήψεις για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, η οποία δημοσίευσε και βίντεο από την επιχείρηση, σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α., ενώ από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 520 μέτρων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

