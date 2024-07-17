Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 38χρονου και δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος 48χρονου και 61χρονου, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων, που τελέστηκε μέσω διαδικτύου, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της πρόληψης για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας, διενήργησε ψηφιακή ανάλυση και ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα, για τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, οι οποίοι κατείχαν και μπορούσαν να διαμοιράσουν πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελήφθησαν και πληροφορίες από αλλοδαπές αρχές, σχετικά με παράνομη δραστηριότητα διαμοιρασμού πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, στην οποία προέβησαν χρήστες διαδικτύου εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Τα συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής των ανωτέρω εμπλεκομένων ατόμων.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2024 έως και 03 Ιουλίου 2024, στις οικίες των τριών εμπλεκομένων, σε περιοχές της Βορείου Ελλάδας, όπου συνολικά ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν -7- σκληροί δίσκοι, laptop, τάμπλετ και κινητό τηλέφωνο.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα, που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα κατασχεμένα πειστήρια, προέκυψε η εμπλοκή του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ για τους άλλους -2- εμπλεκόμενους, σχηματίσθηκαν σε βάρος τους δικογραφίες τακτικής διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση των διατάξεων του Νόμου για πορνογραφία ανηλίκων και υποβλήθηκαν αρμοδίως.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, όλων των δραστών, απεστάλησαν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

