Συνελήφθη, πρωινές ώρες της Δευτέρας (15-7-2024) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 31χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ιταλίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 31χρονος κατηγορείται ότι ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιούταν στη διεθνή διακίνηση ποσοτήτων κυρίως συνθετικών ναρκωτικών, διαπραγματευόμενος ο ίδιος με ηγετικά μέλη της οργάνωσης και δρώντας από τη χώρα μας.

Επιπλέον, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -20- φαρμακευτικά δισκία, -25,6- γραμμ. καπνιζόμενης ναρκωτικής ουσίας και φιαλίδια περιέχοντα ουσίες άγνωστης χημικής σύστασης. Ακόμα κατασχέθηκαν -450- γουάν Κίνας, -8- κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και φορητός υπολογιστής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.