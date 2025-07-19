Λογαριασμός
Υπό έλεγχο οι φωτιές στη Νικόπολη και στα Άβδηρα

Και στα δύο σημεία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν αμέσως και περιόρισαν πολύ γρήγορα τις πύρινες εστίες

Φωτιά

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Πεζούλα του δήμου Αβδήρων Ξάνθης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο και διατέθηκαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Νικόπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι πάνω από την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ύψος της Νικόπολης. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, και την έθεσαν υπό έλεγχο.

