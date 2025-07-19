Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Χαριλάου Τρικούπη στο κέντρο της Αθήνας. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφόδρα, όταν το ένα εξ αυτών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Στο σημείο μετέβησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί που διέκοψαν την κυκλοφορία και ΕΚΑΒ που παρέλαβε τουλάχιστον δύο άτομα και τα μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό -η κατάστασή τους δεν είναι γνωστή προς ώρας.

Δύο ακόμη τραυματίες δεν δέχθηκαν να διακομιστούν στο νοσοκομείο και έφυγαν από το σημείο με δικό τους μέσο. Το ένα από τα δύο οχήματα έπεσε σε φανάρι καθώς και κολώνα φωτισμού την οποία γκρέμισε.

Πηγή: skai.gr

