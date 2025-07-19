Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόδασος του Κιλκίς.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Πηγή: skai.gr
