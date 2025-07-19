Λογαριασμός
Φωτιά στην περιοχή Πευκόδασος του Κιλκίς - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόδασος του Κιλκίς.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

