Αναμένεται ενδεχόμενη διεύρυνση του κύκλου των εμπλεκομένων στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Παναγιώτη Δρακουλόγκωνα.

Ο κ. Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και ίσως να φέρει στο φως κρίσιμα δεδομένα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «όλοι οι γιατροί ήταν στις θέσεις τους στο νοσοκομείο, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων»,υπογράμισε, ενώ υποστήριξε ότι μέσα από τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Στη συνέχεια, είπε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσουν πλήρη εικόνα: «Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα».

Σχετικά με τις συνθήκες πριν τη νοσηλεία και τον θάνατο της 19χρονης, ο κ. Δρακουλόγκωνας αναφέρθηκε στην ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε: «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις».

Επίσης, έκανε λόγο για πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω επικοινωνιών: «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», σημείωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικά με τη νοσηλεία της 19χρονης,μετέφερε την ενημέρωση που είχε από τη μητέρα της, επιβεβαιώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η κοπέλα: «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Να σημειωθεί ότι με ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είχε περιγράψει τι συνέβη τα τελευταία λεπτά πριν καταλήξει η ανήλικη, την οποία είχαν εγκαταλείψει οι τρεις κατηγορούμενοι σε μια πλατεία στο Αργοστόλι.

«Καθυστέρησαν να ζητήσουν βοήθεια»

Για την υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ΕΔΕ για συκοφαντία μίλησε στο ERTNews και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος σημείωσε ότι η άτυχη κοπέλα έχασε τη ζωή της γιατί οι τρεις κατηγορούμενοι δεν ζήτησαν γρήγορα βοήθεια, έγκαιρα ιατρική βοήθεια από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού και όχι γιατί το υγειονομικό σύστημα δεν ήταν στελεχωμένο.



Πιο συγκερκιμένα, περιέγραψε το χρονικό της παρέμβασης του ΕΚΑΒ: «Στις 4:31 κλήθηκε το ΕΚΑΒ, άφησε άλλο περιστατικό και σε τρία λεπτά ήταν στο σημείο. Βρήκαν το κορίτσι σε ημιθανή κατάσταση, με τις κόρες των οφθαλμών να μην ανταποκρίνονται, κάτι που δείχνει πολύ σοβαρή εγκεφαλική βλάβη».

Ο κ. Γιαννακός είπε ότι οι διασώστες παρέλαβαν άμεσα την 19χρονη και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου ακολούθησε μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης: «Σε τρία-τέσσερα λεπτά την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο γιατροί και διασώστες προσπαθούσαν επί 77 λεπτά να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν τα κατάφεραν. Έκαναν τεράστια προσπάθεια».

Όσον αφορά τις καταγγελίες περί απουσίας γιατρών, σημείωσε: «Είναι πολύ λυπηρό να ακούγεται ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι υγειονομικές αρχές. Υπήρχαν γιατροί, καρδιολόγος και αναισθησιολόγος, που επιλήφθηκαν άμεσα του περιστατικού», ενώ, έκανε λόγο για «ψευδή καταγγελία από γιατρό που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια», αποδίδοντας την σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μίλησε και για την καθυστέρηση κλήσης βοήθειας: «Το κορίτσι πιθανότατα είχε επιληπτικές κρίσεις και έπρεπε τότε να ζητήσουν βοήθεια, όχι να περιμένουν να επιδεινωθεί η κατάστασή της και μετά να τη μεταφέρουν», συμπληρώνοντας πως «Την άφησαν στο πεζοδρόμιο και μετά κάλεσαν βοήθεια. Φταίνε 100% και τους αξίζει η φυλακή».



