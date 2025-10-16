H δημιουργία ελεύθερου τεχνητού υποβρυχίου αξιοθέατου στον Δήμο Αγίου Βασίλειου εγκρίθηκε από το υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με συνολικό προϋπολογισμό 221.612,51 ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρόταση για καταδυτικό πάρκο, υποβλήθηκε από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης για «Ενισχύσεις Καταδυτικού Τουρισμού», της υπο-δράσης «Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η πρόταση εγκρίθηκε αφού υποβλήθηκε πρώτη σε ολόκληρη τη χώρα και έλαβε τη σχετική διακριτή κατάταξη, σύμφωνα με την δημοτική αρχή Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής. Το πάρκο έχει χωροθετηθεί και θα υλοποιηθεί στη θαλάσσια περιοχή της κοινότητας Αγίας Γαλήνης. Το έργο προβλέπει κατασκευή, δαπάνες επέκταση, εκσυγχρονισμό υποβρύχιων εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού, προβολή-προώθηση, δαπάνες για εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους, καθώς και για λιμενικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

«Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός καινοτόμου τεχνητού υποβρύχιου αξιοθέατου σε θαλάσσια περιοχή του δήμου, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο προσέλκυσης επισκεπτών για κατάδυση, θαλάσσια αναψυχή και περιβαλλοντική εκπαίδευση, προάγοντας ταυτόχρονα την προστασία της θαλάσσιας ζωής και την ανάδειξη του υποθαλάσσιου πλούτου της περιοχής, ταυτόχρονα με την οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ήπιες, βιώσιμες μορφές τουρισμού» δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, για την έγκριση και τη στήριξη αυτού του σημαντικού έργου για τον δήμο μας. Με την υλοποίηση του έργου κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός μοναδικού σημείου αναφοράς για την περιοχή μας, ενισχύουμε την τοπική ανάπτυξη και δημιουργούμε νέες προοπτικές για την τουριστική προβολή της περιοχής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους του τόπου μας. Το έργο αυτό αποτελεί προϊόν συνεργασίας μας με εξειδικευμένους μελετητικούς και τεχνικούς φορείς και έρχεται να ενισχύσει τη στρατηγική του δήμου για τον τουρισμό.

Ο θαλάσσιος τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητές μας και στόχος μας είναι να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, με σεβασμό στη φύση αλλά και την παράδοση μας» κατέληξε ο δήμαρχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.