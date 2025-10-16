Της Έλενας Γαλάρη

Ομόφωνα ένοχο κήρυξαν οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας τον 50χρονο οικοδόμος, ο οποίος ομολόγησε ότι στις 16 Μαϊου 2024 δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του στο Μενίδι, καταδικάζοντάς τον σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον πέντε έτη.

Υπέρ της ενοχής του κατηγορούμενου τάχθηκε και η εισαγγελέας της έδρας.

«Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα προκύπτει ότι ο δράστης ήταν σε πλήρη διαύγεια όταν τέλεσε την πράξη. Παντρεύτηκαν όταν η θανούσα ήταν πολύ νέα και ο κατηγορούμενος άρχισε να δείχνει κτητική συμπεριφορά απέναντι της, να την υποβάλει σε χειροδικίες, ήταν επιθετικός. Δεν τον επηρέασε το αλκοόλ σε βαθμό να μην έχει καταλογισμό», είπε η εισαγγελική λειτουργός και πρόσθεσε:

«Το τελευταίο διάστημα πριν το φονικό ο κατηγορούμενος είχε δει τις φωτογραφίες της παθουσας στο ίντερνετ με άλλο άνδρα. Αυτό τον έκανε να πάρει την απόφαση σε πλήρη διαύγεια να τη σκοτώσει. Έτσι έστησε ενέδρα εξω από το σπίτι της οικογένειας όταν η παθουσα έβγαινε για δουλειά. Μετά από σύντομη συνομιλία, έβγαλε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον τράχηλο, στην κοιλιά και στα πόδια. Αυτή ήταν η αιτία θανάτου. Ο κατηγορούμενος αν και σήμερα λέει ότι δεν κατάλαβε πως έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα, δεν πρέπει να γίνει πιστευτός. Δεν υπήρξε επηρεασμός από το αλκοόλ ή αιφνίδια υπερδιέγερση συναισθήματος» ανέφερε.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του και κλαίγοντας ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του.

«Ζητώ μεγάλη συγγνώμη στα παιδιά μου. Νιώθω ότι έχω πεθάνει. Ήθελα να γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει. Την αγαπούσα πάρα πολύ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, όλος ο κόσμος μας ζήλευε. Πως έγινε αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Μόνο τα παιδιά μου να είναι καλά θέλω. Δεν ζήλεψα καθόλου όταν την είδα με άλλον... ήθελε να φύγει ας πάει με όποιον θέλει. Αλλά όχι να έχει το παιδί μου. Να κοιμάται στο στρώμα μου, να πηγαίνει με το αυτοκίνητο που αγοράσαμε μαζί...» είπε ο κατηγορούμενος και αναφέρθηκε στην ημέρα του φόνου:

«Το μαχαίρι το πήρα για προστασία. Ποτέ δεν πήγε το μυαλό μου να την σκοτώσω. Είχα πιει μπύρες από το βραδυ. Κοιμήθηκα ξύπνησα και έπινα καφέ με τσίπουρο. Όταν την πλησίασα της είπα να φωνάξει τον άλλον να μιλήσουμε εδώ. Δεν ήθελα να πάω επάνω και αυτή αρνήθηκε. Δεν ήξερα τι να κάνω.

Δεν ήθελα ποτέ να την σκοτώσω».

Πρ: Παρόλο που έβαλε τα χέρια μπροστά της για να προστατευτεί συνεχίσατε και την μαχαιρώνατε

Κατηγ: Δεν θυμάμαι πώς σκότωσα εγώ την γυναίκα μου. Μετά από δύο μέρες κατάλαβα τι έκανα. Ήμουν θολωμενος. Πήγα στο ξενοδοχείο... Πήγα στην οικοδομή... Δεν είχα καταλάβει τίποτα, δεν ένιωθα, δεν είχα καταλάβει τι έχω κάνει...

Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος. Δεν διορθώνεται αυτό με τίποτα. Ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλους. Τι άλλο να πω, εγώ δεν πιστεύω ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα να σκοτώσω τη γυναίκα μου... Πώς έγινε αυτό το πράγμα πως μπήκε ο διάολος μέσα στο σπίτι μας...»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η κόρη του ζευγαριού.

«Πάντα είχαμε προβλήματα στο σπίτι, ο πατέρας μου ήταν βίαιος, την ξυλοκοπούσε συνέχεια», τόνισε η κόρη του θύματος.

Ο μπαμπάς μου ήταν βίαιος προς τη μαμά. Την ξυλοκοπούσε συνέχεια. Όλη μου τη παιδική ηλικία θυμάμαι να υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Ζήλευε και έβρισκε προφάσεις. Ήμουν το παιδί που ήξεραν στο σχολείο ότι ο μπαμπάς μου χτυπάει τη μαμά μου. Μας πήγαινε σχολείο και είχε γρατσουνιές στον λαιμό της. Της έλεγε 'θα σε σκοτώσω, εμείς θα είμαστε μαζί στη ζωή ή στον θάνατο.' Αυτό ήταν το σκεπτικό του.. Όταν χωρισαν, δεν το είχε αποδεχθεί. Μας έφερνε να πλένουμε τα ρούχα του, έλεγε ότι είμαστε αναγκασμένοι να τον βοηθήσουμε, δεν είχε δεχτεί ότι δεν μπορεί να έρχεται πια στο σπίτι.

Τη μέρα εκείνη ήμουν στο σπίτι, χτύπησε το κουδούνι, ήταν μια δημοσιογράφος και ρωτούσε αν είδα τι έγινε. Εγώ δεν ήξερα για τι πράγμα μιλάει. Μου λέει "δολοφονήθηκε μια γυναίκα κάτω από το σπίτι". Πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, δεν το σήκωσε και τότε αγχώθηκα πολύ, γιατί πάντα απαντούσε αμέσως. Κατέβηκα κάτω, κανείς δεν μου έλεγε τίποτα... Μόλις κατάλαβα ότι ήταν η μαμά μου, είπα κατευθείαν στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε αυτός".

