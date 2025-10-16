Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας στο φαράγγι Λισσού της Σούγιας

Τραυματισμένη γυναίκα στο φαράγγι Λισσού της Σούγιας, έχει κινητοποιήσει διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσής της.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, πρόκειται για περιπατήτρια η οποία τραυματίστηκε στον αστράγαλο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή ώστε να βγει από το φαράγγι.

Συμπορευτές της, ενημέρωσαν τις αρχές και αυτή την ώρα διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων οδεύουν προς το σημείο για να την παραλάβουν και να την μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.