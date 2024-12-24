Υγειονομικοί έλεγχοι: Επιχείρηση θα έριχνε στην αγορά 25 τόνους αλλοιωμένο κρέας

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου εντατικών ελέγχων τροφίμων ζωικής προέλευσης που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής κατά την εορταστική περίοδο, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής (ΔΑΚΠ) εντόπισε σε επιχείρηση κρεάτων και κατάσχεσε συνολική ποσότητα 25.670 κιλών αλλοιωμένων κρεάτων και παραπροϊόντων αυτού, καθώς υπήρχε υπέρβαση των ορίων διατήρησης και απουσία των απαραίτητων ενδείξεων/σημάνσεων.

Η εν λόγω ποσότητα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες που έχουν εντοπιστεί από την ίδρυση των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας σε μια και μόνο επιχείρηση.

Στην εν λόγω επιχείρηση, που σημειωτέον είναι μη παραγωγική μονάδα, έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την περίοδο από 11 έως 23 Δεκεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας:

*⁠ ⁠452 έλεγχοι σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης όπου έγιναν 38 συστάσεις.

*⁠ ⁠376 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπου καταγράφηκαν 9 κατασχέσεις (1.800 αυγών και 482,95 κιλών κρεάτων και παρασκευασμάτων) και έγιναν 98 συστάσεις.

*⁠ ⁠29 έλεγχοι σε σφαγεία.

*⁠ ⁠48 έλεγχοι διακίνησης ζώων προς σφαγή.

*⁠ ⁠63 έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης, όπου υπήρξαν 4 περιπτώσεις κατασχέσεων (συνολικού βάρους 2.941 κιλών κρεάτων και παρασκευασμάτων) και έγιναν 19 συστάσεις.

*⁠ ⁠366 έλεγχοι εξαγωγών.

Παράλληλα, εκδόθηκαν 11 αποφάσεις επιβολής προστίμων κατόπιν απόφασης των αρμόδιων επιτροπών.

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει με υπευθυνότητα και συνέπεια να θέτει στο επίκεντρο τη Δημόσια Υγεία, διασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων και την προστασία των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

