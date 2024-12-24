Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, επισκέφτηκαν εν όψει των Χριστουγέννων, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέας Νικολακόπουλος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.

Στο Νοσοκομείο τους υποδέχθηκε ο Διευθυντής Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστράτηγος Γεώργιος Δημητρακόπουλος, ο Διοικητής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Συνταγματάρχης (ΥΙ) Ηλίας Πουλακίδας και ο Υποδιοικητής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Συνταγματάρχης (ΜΧ) Δημήτριος Ψαρούλης, καθώς και μέλη της διοίκησης και προσωπικό του νοσοκομείου.

Στους νοσηλευόμενους αστυνομικούς προσέφεραν συμβολικά δώρα και τους ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, ενώ ενημερώθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας τους.

Τον κ. Υφυπουργό και τον κ. Αρχηγό συνόδευαν ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Δημήτριος Μπακόλας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού, Υποστράτηγος (ΥΓ) Αθανάσιος Μπαδέκας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, Ταξίαρχος Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος.

Πηγή: skai.gr

