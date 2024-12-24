Σύμφωνα με μια καταγγελία που ήρθε το μεσημέρι της Τρίτης στο «Live You», γάτες βρέθηκαν καθισμένες σε φορείο στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ειδικότερα, στα εξωτερικά ιατρεία COVID είχαν μείνει στο βάθος δυο συγκεκριμένα κρεβάτια-φορεία, πάνω στα οποία είχαν ξαπλώσει δυο γάτες. Σημειωτέον, τα φορεία αυτά θα προορίζονταν να πάνε μέσα στο νοσοκομείο, να χρησιμοποιηθούν από τους ασθενείς για μεταφορά, να αλλάξουν τα σεντόνια και άλλα.

Κατόπιν επικοινωνίας του ΣΚΑΪ με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, δεν θέλησε κάποιος να προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο επί του θέματος, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος απάντησε ότι θα επιληφθεί.

Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε και στη Μαρία Αναστασοπούλου, ο κ. Γιαννάκος τόνισε:

«Πράγματι σε όλα τα νοσοκομεία, επειδή έχουν πολύ μεγάλους αύλειους χώρους, υπάρχουν ζώα. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από το προσωπικό και από τους Δήμους κατά τόπους, προκειμένου αυτά τα ζώα να συγκεντρωθούν και να πάνε σε προστατευμένους χώρους. Σε πολλές περιπτώσεις συναντάνε τοίχους από τους Δήμους και προσπαθούμε λοιπόν να είναι σε περιβάλλοντα χώρο και να μην μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο. Πράγματι και στο "Γεννηματάς" μπορείς να συναντήσεις τέτοια φαινόμενα. Για να μπει μέσα το φορείο όμως, κανονικά θα πρέπει να απολυμανθεί, όχι μόνο να αλλάξει το σεντόνι».

