Σύγκρουση μεταξύ τριών οχημάτων προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Αγία Παρασκευή.

Κατά συνέπεια, έχει προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

