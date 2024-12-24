Λογαριασμός
Σύγκρουση με 3 οχήματα στην Αγία Παρασκευή: Συμφόρηση στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα

Λόγω σύγκρουσης 3 οχημάτων έχει προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της οδού Χίου στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Αθήνα

Σύγκρουση μεταξύ τριών οχημάτων προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Αγία Παρασκευή.

Κατά συνέπεια, έχει προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς Αθήνα.

